شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض بنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، مدرسة سيوة الفنية للتمريض بنين والمقامة لأول مرة بالواحة وذلك بمستشفى سيوة المركزي، وذلك بعد الانتهاء من فرشها على أحدث مستوى من خلال المشاركة المجتمعية للحاج أحمد حبون أحد رجال الأعمال بسيوة، حيث تشمل المدرسة فصل تدريس للصف الأول مع إمكانية التوسع في فصول السنوات القادمة، وكذلك معامل المجسمات والادوات المستخدمة في التعليم والتدريب ونموذج للمحاكاة على كيفية التعامل مع المريض.

وتفقد محافظ مطروح، القاعات الادارية وقاعة العرض وقاعة الحاسبات، موجها بالحفاظ على الأجهزة والعمل على زيادة أعدادها مستقبلا بما يستوعب زيادة أعداد الطلاب، مؤكدا على ضرورة الإعداد الجيد للقوى البشرية المدربة للنهوض بمنظومة الصحة بمطروح وخدمة أهالي سيوة.

محافظ مطروح يفتتح مدرسة سيوة الفنية للتمريض بنين

واطمئن محافظ مطروح على الطلاب الملحقين بها حاليا من أبناء سيوة، موجها الشكر لرجل الأعمال أحمد حبون على دوره المجتمعي والمشاركة في فرش وتجهيز مدرسة التمريض للبنبن لأول مرة بسيوة مما يعود بالنفع على أهالى الواحة.