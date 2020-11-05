شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الزراعية» تدفع بفرق فحص لاكتشاف سوسة النخيل الحمراء بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد بفرقتي فحص لاكتشاف الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة إعلاميًا باسم «إيدز النخيل».

قال الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، إنه جرى الدفع بفرقتين لفحص النخيل ضد السوسة الحمراء وكل فريق مكون من 5 أفراد بينهم باحثون متخصصون في فحص وعلاج الأشجار المصابة بالسوسة.

أضاف «صلاح»، أنه سيجري الدفع بفرق فحص أخرى في باقي مراكز المحافظة، بهدف تدريب المزارعين على طرق الاكتشاف المبكر للإصابة لمنع انتشار المرض الذي يهدد المحصول الاستراتيجي لمزارعي الوادي الجديد، ومساعدة القطاع الزراعي في مواجهة هذه الحشرة.