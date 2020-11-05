شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح قرية شالي الأثرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال ترميم قلعة شالى بسيوة غدا، يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة ومشايخ سيوة ومهندس شركة البيئة النوعية القائمة على تنفيذ اعمال الترميم.

وقلعة شالي القديمة أنشئت عام ١٢٠٠م كمسكن للأهالي وكقلعة تحصين ضد أي غزاة حتى عام ١٩٠٦ ومع ما شهدته سيوة في تلك الفترة من امطار غزيرة تأثرت القلعة المبنية من مادة الكرشيف بالمياه واضطر الأهالي الى النزول إلى أرض الواحة ،ويتم ترميم شالي القديمة بالتعاون وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في اطار التعاون لاستعادة رونقها السياحي وتطوير عدد من المباني الاثرية بالواحة.

وتفقد المحافظ أجزاء القلعة من بئر مياه عميق وغرف ومسجد وممرات ودهاليز بين حوائط القلعة ،موجها بأهمية عمل لوحات ارشادية لزوار القلعة للتعرف على مكوناتها المختلفة.

كما تفقد محافظ مطروح مركز الطفولة والأمومة داخل القلعة والذى سيتم افتتاحه غدا لتقديم الخدمات الطبية لنساء وأطفال القرية.

محافظ مطروح يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح قرية شالى الأثرية غدا