شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: اللجنة الفرعية بالقاهرة الجديدة ماطلت برد رسوم التصديق على العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الفرعية الوحيدة التي ماطلت وسوفت في رد ما لديها للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود؛ والبالغة 537857 جنيها حتى 12/4/2020، فضلا عما استجد من تحصيلها لرسوم التصديق على العقود بإجراء منفرد منها، خلافا للقانون وأوامر النقابة العامة، مما دعا إلى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام التي تصدق بها تلك النقابة الفرعية، والتي لا تزال تحجب وتمنع حتى الآن رد المبالغ المستحقة لديها للنقابة العامة.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن نقابة شمال القاهرة استجابت وحولت للنقابة العامة بتاريخ 14/4/2020 مبلغ 763471 جنيها، قيمة المستحق للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، مشيرا إلى أن نقابة جنوب القاهرة قد استجابت وحررت شيكا بتاريخ 1/11/2020 للنقابة العامة بمبلغ مائتين وثمانين ألف جنيه من المطالبة الموجهة إليها، بمبلغ 306682 جنيهاا – تمثل رسوم التصديق على العقود المستحقة لديها للنقابة العامة.

وذكر رجائى عطية أن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الفرعية الوحيدة التي ماطلت وسوفت في رد ما لديها للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود؛ والبالغة 537857 جنيها حتى 12/4/2020، فضلا عما استجد من تحصيلها لرسوم التصديق على العقود بإجراء منفرد منها، خلافا للقانون وأوامر النقابة العامة، مما دعا إلى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام التي تصدق بها تلك النقابة الفرعية، والتي لا تزال تحجب وتمنع حتى الآن رد المبالغ المستحقة لديها للنقابة العامة.