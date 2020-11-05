شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مركز تكنولوجيا التعليم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتعيين محمد رفعت عميدا للمركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً لخطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تستهدف الإرتقاء بمنظومة تكنولوجيا معلومات التعليم بما يتماشى مع سياسة الدولة فى دعم مجالات التكنولوجيا الرقمية ، أصدر خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارا بتعيين الدكتور محمد رفعت عميدا لمركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة وهو المركز المتخصص في تقديم خدمات متنوعة في مجال تقنيات التعليم والمعلومات.

خالد الطوخى

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن هذا المركز مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة ويضم نخبة من المتخصصين المؤهلين لتلبية احتياجات المجتمع الجامعي المتعلقة بخدمات الدعم التعليمية، وعلى وجه الخصوص توفير التكنولوجيا التعليمية والخدمات الإعلامية التي تشمل تنظيم ورش عمل ومساعدة الأقسام الأكاديمية على تصميم وتطوير الدورات التي تعتمد على مبادئ التصميم التعليمي.

وأكد الدكتور العزازى أن مركز تكنولوجيا التعليم يعمل أيضاً على مساعدة أعضاء هيئة التدريس على تصميم ونشر دورات عن التعلم الإلكتروني الخاصة بهم من حيث امتلاك الوسائل التعليمية والمعدات ذات الصلة وتوزيعها وصيانتها، وتشغيل وصيانة استوديوهات التدريب للمواد المسموعة والمرئية، كما يتم تسجيل جميع الأنشطة الجامعية والمحاضرات العامة والاحتفالات، وتقديم المساعدة الفنية في تصميم نماذج وعـمل المسح الضوئي لها لتقييم المقررات وعمليات الاستبيان والاختبارات الموضوعية.

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م

محمد رفعت

كما يحرص مركز تكنولوجيا التعليم بالجامعة على اتخاذ تدابير وقائية لضمان أمن جميع البيانات والاتصالات على مستوى الشبكة الداخلية، ودعم تطبيقات الويب مثل التسجيل online والتعلم الإلكتروني، والحفاظ على جميع مكونات ومرافق الشبكة الداخلية، كما تم زيادة عدد المنافذ النشطة لدعم تطبيقات الويب مثل التسجيل online والتعلم الإلكتروني، وخدمات الدعم الفني لحاسبات الكليات، وهذه الوحدة هي المسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لكليات الجامعة والأبحاث والطلاب ، حيث أن مركز تكنولوجيا التعليم يهدف الي زيادة الخبرات العلمية المتعلقة باستخدام الوسائل والأساليب العلمية المتعددة. والحفاظ على ابقاء أثر التعلم لأطول فترة ممكنة تساعد على تذكر المادة العلمية. وقياس وتقويم العملية التعليمية على نحو مستمر ودعم التعليم عن بعد والفصول التفاعلية وكذلك إدخال تحديثات جديدة من شأنها أن تضمن فاعلية أكبر للعملية التعليمية.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمتلك شبكة خاصة بها وهي عبارة عن شبكة مُتصلة بتقنية الجيجابت حيث توفير شبكة اتصالات بيانات على مستوى الجامعة، ويتم الاتصال بالإنترنت عبر الخطوط السلكية واللاسلكية المؤجرة، وهذه الوحدة مسئولة عن تخطيط وتصميم وتطوير وتشغيل وإدارة شبكة الجامعة، كما تعمل الشبكة على توفير إمكانية الوصول المباشر - ودون انقطاع - إلى جميع أجهزة الحاسب وخوادم المعلومات داخل وخارج الجامعة.