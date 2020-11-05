شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 70% من إجمالى تكلفة الدعم النقدى لمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 70% من إجمالي تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة يتم موجهة إلى محافظات الوجه القبلى، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2,26 مليون طفل (6 - 18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون فى المدارس، و2,15 مليون طفل من سن يوم حتى 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالى 2,7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوى الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدى أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعى.

وأكدت الوزيرة أن 28 %؜ من مساعدات تكافل وكرامة من ذوى الإعاقة و 11%؜ للمرأة المعيلة 1.5% للأيتام كما أنه تم ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل مركزياً ومحلياً، وتم تطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.

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وأشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ إلى أنه سيتم افتتاح مركز التظلمات الخاصة لبرنامج الدعم النقدى بمبنى الوزارة 2 كما سيتم تدريب 12 ألف موظف لبحث الحالات، لافتة إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسة.