المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"أحداث العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات متهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط"، والتي وقعت في أغسطس 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج محمد السعيد.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا على المتهم وآخرين لاتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية والشروع فى قتل رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.
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