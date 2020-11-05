التأديبية تجازي 4 مسئولين بالنقل العام لمخالفات بمناقصة "براطيم" الأتوبيس النهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حُكمها في اتهام 4 مسئولين بهيئة النقل العام، بارتكاب مخالفة في مناقصة إصلاح 10 براطيم تخص الأتوبيس النهري، ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي بخزنة الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة كل من "س. ع، رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام، "خ. إ" مدير إدارة هندسية، "ي. ل" مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية، "أ. ب" رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس بعقوبة التنبيه.

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ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني، قاما بوضع القيمة التقديرية الخاصة بمناقصة عام 2017، حال كونهما غير مختصيّن بذلك، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي على خزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12 الف و996 جنيهًا.

واستلم الثالث القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة والخاصة بعملية إصلاح 10 براطيم تخص الأتوبيس النهري، واعتمدها من رئيس مجلس إدارة الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك، كما أهمل في المحافظة على أصل الخطاب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير الإدارة الفنية بشأن المناقصة موضوع التحقيق والخاصة بإصلاح عدد 10 براطيم وإعادة طرحها وفقا لاحتياجات الهيئة.

فيما تقاعس الرابع، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة، وترك هذه المهمة لكل من رئيس لجنة الفحص والاستلام، وعضو لجنة الدراسة والتوصية طبقا للقرار الإداري رقم 9395 لسنة 2017 ليضعا القيمة التقديرية حال كونهما غير مختصين بما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي بخزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12996 جنيهًا.