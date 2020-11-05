مجهولة المصدر.. ضبط 62 طن "تنر" داخل مصنع غير مرخص بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث التموين من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المواد الكيميائية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (مدير مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الكيميائية "سبرتو- تنر" بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة) من خلال القيام بأعمال الإنتاج والتصنيع من مستلزمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وطرحها للبيع للمواطنين مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط المتهم، وبتفتيش المصنع عُثر على إجمالي مضبوطات وزنت (62 طن و488 كيلو جرام "تنر، سبرتو أحمر وأبيض، نفط ميثانول" منتج نهائي من خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر وغير مسجلة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.