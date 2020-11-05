فيديو| عاطل يدهس طفلين في السلام.. والشهود: "بيستعرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة السلام التحقيق في واقعة دهس عاطل لطفلين أثناء قيادة سيارته بسرعة جنونية بمنطقة إسبيكو بمدينة السلام.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي بدهس "سعد. ا" وشهرته "الليبي" بسيارته الطفلين "محمد" 7 سنوات و"رقية" 5 سنوات أثناء لهوهما أمام منزلهما بمنطقة الدواجن، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وتبين إصابة الطفل بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ويخضع للعلاج بمستشفى السلام، فيما أصيبت الطفلة بكسور متفرقة وحالتها مستقرة.

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وقال شهود عيان في التحقيقات إن الحادث وقع مساء الثلاثاء الماضي، إذ كان المتهم يستعرض بسيارة من نوع "فيات" في الشارع، وفجأة اصطدم في شجرة وطفلين وعقب إخراجه من قبل الأهالي فر هاربًا وصديقًا له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيها قيادة المتهم للسيارة بسرعة جنونية في منطقة سكنية مليئة الأطفال، واصطدامه بشجرة وطفلين بعد اختلال عجلة القيادة منه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم.