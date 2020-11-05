ضبط مدرب كمال أجسام يروج لبيع أدوية مجهولة المصدر في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، صاحب محل يروج أدوية مجهولة المصدر في المعادي.

أكدت معلومات وتحريات اللواء حازم البدوي، مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام أحد الأشخاص مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بامتلاك وإدارة محل كائن بذات دائرة القسم لبيع وتوزيع الأدوية والعقاقير الطبية المهربة جمركياً والغير مسجلة بوزارة الصحة والأدوية والهرمونات والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس الممنوع تداولها بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وبيعها للشباب والنشء من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل المُشار إليه وتبين عدم تواجد المتهم وأمكن ضبط حاصل على بكالوريوس تربية رياضية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة وأسفر التفتيش عن ضبط ( 150 ) أمبول هرومون ذكور حقن عضل مجهولة المصدر، عد ( 450 ) برطمان زنة ( واحد كيلو جرام ) مكملات غذائية، عدد ( 4800 ) عبوة بروتين وأدوية تخسيس، عدد ( 500 ) برطمان زنة الواحد ما بين ( 3 إلى 5 كيلو جرام ) بروتين مكملات غذائية، عدد ( 50000 ) قرص بروتين مكملات غذائية، ( 15000 ) قرص لأدوية تستخدم في علاج كورونا جميعها مهربه جمركياً، عدد ( 4 ) شيكات بنكية مسحوبة على إحدى البنوك قيمتها (200000 جنيه ) .

مبلغ مالي من متحصلات البيع، عدد ( 7 ) فواتير بيع باسم المحل المُشار إليه لأصناف متعددة من الأدوية والهرمونات بمبالغ مالية كبيرة، رخصة تشغيل المحل منتهية صلاحيتها منذ شهر يناير 2019 بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وبيعها للمواطنين والشباب والنشء، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبلغ المالي المضبوط والشيكات البنكية من متحصلات البيع وذلك لصالح مالك المحل هذا وقد قدرت المضبوطات بمبلغ ( 5 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.