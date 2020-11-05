موظفة بمجلس مدينة بسوهاج تطلب رشوة لإنهاء ترخيص منفذ بيع مواد كحولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة بمجلس مدينة بسوهاج استولت على أموال أحد الأشخاص بزعم إنهاء إجراءات ترخيص منفذ بيع خمور .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات تراخيص منفذ بيع مواد كحولية وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وأن وراء الواقعة (موظفة بمجلس المدينة - مقيمة بدائرة المركز) وقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم مقدرتها على استخراج تلك التراخيص، وقيامها بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي كمقدم بزعم استخراج تراخيص منفذ بيع مواد كحولية، إلا أنها لم تف بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالي المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.