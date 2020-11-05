ضبط 17 ألف كمامة مجهولة المصدر بمصنع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، 17 ألف و260 كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع مستلزمات طبية غير مرخص، قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بحيازة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر.

بمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 17 ألف و260 كمامة، منتج نهائي، دون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.