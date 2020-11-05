نقابة المحامين: تحصيل 42 مليونا و810 آلاف جنيه أتعاب محاماة من مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، أن مجلس الدولة أوفى بوعده تجاه المحامين بشأن أتعاب المحامين المحصلة لصالح النقابة.
وقال عطية، في بيان له، اليوم: "أبشر زملائي وزميلاتي المحامين بأنه قد تم وفاء مجلس الدولة بالتزامه قبلنا فيما يخص أتعاب المحاماة المحصلة لصالحنا".
وأضاف: "وأوفى رئيس مجلس الدولة بوعده لي، واستجاب المستشار أمين عام مجلس الدولة لما حدثته فيه، وتم بأمس تحويل مبلغ وقدره 42.810.993 جنيها من مجلس الدولة إلى نقابتنا العتيدة، ولا يزال الخير قادم بإذن الله".
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