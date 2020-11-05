"القابضة للصناعات الغذائية" تعلن مزايدة عامة لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية بقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203 عن طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة رقم (1) لسنة 2021/2020 وذلك لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية بقها التابع للشركة القابضة بالمشاركة مع القطاع الخاص من المستثمرين الجادين والشركات المتخصصة في إدارة المعامل المرجعية ولمدة تعاقد 3 سنوات.

ويتم شراء كراسة الشروط من الخزينة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقرها 1 ميدان السواح – سراي القبة – القاهرة الدور الرابع مقابل مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن آخر موعد لشراء الكراسة 12-11-2020، وتعقد جلسة تلقي العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 21- 12- 2020.​