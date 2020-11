"هايد بارك للتطوير العقاري" تشارك في سيتي سكيب 2020 بأحدث مشروعاتها في شرق وغرب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعلان تحريري)

أعلنت شركة "هايد بارك للتطوير العقاري" عن مشاركتها في معرض "سيتي سكيب 2020"، الذي يعد من أكبر المعارض العقارية وأكثرها تأثيرًا في السوق المصرية وعلى مستوى المنطقة، ويُعد فرصة مميزة لعودة السوق العقارية بعد فترة الإغلاق الماضية بسبب الـ (كوفيد - 19).

من جانبه أكد أمين سراج، العضو المنتدب لشركة "هايد بارك للتطوير العقاري"، على حرص الشركة على تقديم أفضل منتجاتها العقارية وأحدث مشروعاتها وعروض متعددة من خلال "سيتي سكيب" خاصة خلال هذا العام لأن المعرض يعد فرصة جيدة للشركات العارضة لتجاوز فترة الركود وانتعاش القطاع العقاري وزيادة مبيعاته، حيث يشهد اهتماما كبيرا على مستوى المنطقة من المستثمرين في القطاع والعملاء المستقبليين، ومن ضمن هذه المشروعات التي تتواجد في معرض سيتي سكيب مشروع "Tawny" في قلب السادس من أكتوبر، ومشروع هايد بارك القاهرة الجديدة اللذان يعرضان بخطة سداد حصرية لفترة المعرض ليصل مقدم الحجز إلى 10 % على أن يتم تقسيط باقي قيمة الوحدات في صورة دفعات متساوية على مدار 10 سنوات.

يقع مشروع "Tawny" في موقع متميز في قلب المنطقة السكنية في مدينة 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية من محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات، أمام نادي الجزيرة الرياضي، وعلى بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، كما يحيط بالمشروع العديد من المدارس الدولية مثل "ليسيه، الألسن، مدرسة الشويفات الدولية، المدرسة الأمريكية الدولية والمدرسة البريطانية الدولية" بمستهدف مبيعات حوالي 2 مليار جنيه مصري.

يضم المشروع الذي يقع على مساحة 31 فدان، 216 فيلا مختلفة المساحات، حيث تتميز وحداته بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 مترًا، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240و280 مترًا، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، والتي تشرف عليها شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن، حيث يتم تخصيص 20 % فقط من إجمالي مساحة المشروع للوحدات السكنية.

كما يشهد مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة الرائد على مستوى منطقة شرق القاهرة والذي وصلت عدد العائلات فيه إلى 400 أسرة، عدد من التطورات حيث تم افتتاح مسجد "المسك" داخل المشروع على مساحة أكثر من 1400 متر مربع وتم تنفيذه على احدث الطرازات المعمارية، بالإضافة إلى الكلوب هاوس من تصميم منى حسين حيث يحتوي على جيم وحمام سباحة خاص بالإضافة إلى كبرى المطاعم، كما تم مد المشروع بخطوط شبكات الإنترنت مجهزة لاستقبال الأربع شبكات الاتصالات الموجودة بمصر كما تم التعاقد مع شركتين منهم لتدعم خدماتها لسكان الكمبوند بالكامل، بحيث تصل استثمارات المرحلة الأولى في البنية التحتية لخطوط الإنترنت إلى 30 مليون جنيه.

Advertisements

كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتتولى إدارة النادي الرياضي بمشروع هايد بارك في القاهرة الجديدة، على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، وجارٍ حاليًّا أعمال التصميمات للمرحلة الأولى التي تصل مساحتها لحوالي 5٪ من إجمالي المساحة.

وأعلن سراج عن استهداف "هايد بارك للتطوير العقاري" تسليم 900 وحدة بمشروعها بالقاهرة الجديدة قبل نهاية العام، كما يجرى حاليًّا أعمال التشطيبات لـ500 وحدة، وبهذا يصل إجمالي الوحدات التي تم تسليمها حتى الآن 3800 وحدة.

وأعلنت الشركة الانتهاء من المرحلة الأولى لمنطقة (هايد أوت –(Hyde Out وهي المنطقة الترفيهية داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة والتي تزيد مساحتها الاجمالية عن 33 ألف متر مربع، وبها أرقى المطاعم ذات العلامات التجارية الكبيرة مثل GREEK CLUB Santa Lucia، Smokery، Bellucci By Maitai، بالإضافة لمطعم M By Chef Khaldy، المطعم الشهير للشيف العالمي في باريس "الشيف الخالدي" وFagnoon للأطفال وEast Wind للحيوان الأليفة.

إلى جانب تقديم مجموعة فيلل Peaksville بهايد بارك التجمع والتي تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة والمتنوعة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، حيث تتميز بمساحات ذكية مع خلفيات خلابة وإطلالة عصرية على أكبر حديقة في مصر، تطرح بخطط سداد مرنة مع 10٪ فقط دفعة أولى و9 سنوات تقسيط.

كما يشهد المعرض طرح الشركة خطط سداد مميزة للمنطقة الإدارية Business District بهايد بارك القاهرة الجديدة، تتيح للعميل وحدات إدارية بمقدم 7%، ومدة سداد تمتد لـ 7 سنوات على أقساط متساوية، و7% عند الاستلام، وهو المشروع الذي أطلقته "هايد بارك للتطوير العقاري" بتكلفة استثمارية 6 مليار جنيه وتبلغ إجمالي مساحة الأرض 117 ألف متر مربع.

تتراوح المساحات بوحدات المنطقة الإدارية بين 50 و11 ألف متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مرنة تلبي كافة القطاعات التي تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة. كما توفر الشركة أيضًا إمكانية الحصول على طابق كامل (1300 متر مربع) أو المبنى بأكمله، مزودة بجراج سيارات تحت الأرض يتسع إلى 4000 سيارة، ومنطقة مطاعم لتلبية جميع احتياجات مجتمع الأعمال، على أن يبدأ تسليم الوحدات الإدارية في 2022.