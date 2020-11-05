انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، نهار الغد الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود ليل الغد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض مناطق القاهرة الكبرى وبعض المناطق بشمال الوجه البحري (البحيرة - كفرالشيخ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد - العريش).

وتتراوح حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة غربا ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

الإسكندرية 24 20

وادي النطرون 24 19

طنطا 24 19

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 24 18

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

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رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بني سويف 25 18

المنيا 25 18

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبورماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربة 28 25