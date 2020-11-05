شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» تستعرض جهود وزارة الهجرة مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، يرافقه المستشار أحمد أمين، المنسق العام للبعثة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير أحمد رشيد خطابي، والمستشار أحمد أمين، واستعرضت دور وزارة الهجرة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المختلفة في مصر، والتي كان آخرها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب هذا العام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة لم تدخر جهدًا في حث الجاليات المصرية المختلفة على المشاركة في تلك الاستحقاقات، إيمانًا بأهمية دور المصري بالخارج في بناء مستقبل وطنه مصر ودعم الحياة النيابية فيها، وذلك من خلال تعريف هذه الجاليات بالخطوات والإجراءات التي لابد من اتباعها أثناء المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة عبر أفلام قصيرة وفيديوهات توضيحية ومنشورات على منصات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع ناخبي الخارج عبر تطبيق «زووم»، علاوة على إطلاق غرفة عمليات للوزارة يعمل فريقها على مدار الساعة لمتابعة تصويت المصريين في الاستحقاقات الانتخابية وتلقي استفساراتهم والرد عليها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا ما اتضح جليًا في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب التي أجريت مؤخرًا، خاصة بعد إقرار آلية التصويت بالبريد ىالسريع التي أتاحتها الهيئة حفاظًا على سلامة وصحة الناخبين المصريين بالخارج في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة وتعمل عليها، حيث ناقشت أهداف مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير سبل الهجرة الآمنة والتأهيل والتدريب اللازم لشبابنا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي، لافتة إلى إعلان رئيس الجمهورية بأنه منذ عام 2016 لم تخرج من مصر مركب للهجرة غير الشرعية وهذا نجاح باهر للدولة المصرية، كما تحدثت عن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» لربط خبرائنا وعلمائنا في الخارج بالوطن، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة السادسة تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم أيضًا عن مبادرة «اتكلم مصري» لحث أطفالنا وشبابنا المهاجرين على التحدث باللغة العربية وتحديدًا اللهجة المصرية، وكذلك مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين المصريين، لتقريب هؤلاء الشباب من وطنهم مصر للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة.

من جانبه، أعرب السفير أحمد رشيد خطابي، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وأشاد بالجهود العظيمة التي تبذلها الوزارة في كل الملفات ورعاية المواطنين بالخارج وحل مشكلاتهم، مثمنًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة ما يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وحمايته.

وفي نفس السياق، أثنى خطابي على النموذج المصري في سير العملية الانتخابية لكافة الاستحقاقات الدستورية، وذلك في إطار متابعة مدى المشاركة السياسية للمواطنين وانتهاج مصر للمسار الديمقراطي، وذلك انطلاقًا من كونه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، مشيدًا بالتعديلات التي أجريت على الدستور المصري العام الماضي، والتي حرصت على زيادة تمثيل شرائح مختلفة من المواطنين كالمصريين بالخارج والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تطلعها إلى إقامة ملتقى لكل وزراء الهجرة بالدول العربية والجهات العربية الأخرى المعنية بهذا الملف، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات وصولا إلى خلق قوى ناعمة من الجاليات العربية بالخارج تدعم قضايا الوطن العربي في مختلف الجوانب.