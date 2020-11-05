شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 184 عمارة.. محافظ القاهرة يتفقد «مدينة معًا» لتطوير العشوائيات بحي السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية «بمدينة معًا» لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان، يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معًا.

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري حاليًا الأعمال النهائية بالمدينة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيًا وبدنيًا، ويعمق لديه قيم الإنتماء، وهو الشعار الذي تحمله مدينة معًا «بناء الإنسان قبل المكان».

وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا.

وطالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق (مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق)، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الإنترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الثقافي والمدرستين وعدد من الوحدات السكنية.

ويضم مشروع «معًا» 184 عمارة على مساحة 60 فدان بإجمالي 4416 وحدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجاري ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتي إسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.