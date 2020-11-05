شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعوية حول مخاطر كورونا بالمدارس بعدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت خدمة المواطنين في المحافظات حملات توعية عن خطر كورونا في المدارس فيما واصلا إدارات المرور شن حملات ضد السائقين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

في المنيا، أعلنت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة المنيا، عن بدء إطلاق حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي تنظمها وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بضرورة توحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الازمه، مشيراً إلى ان تنظيم تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للوقاية من الفيروس المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة أبناء المحافظة.

وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن حملات التوعية تشمل المرور على 14 مدرسة بمركز ابوقرقاص كمرحلة اولي خلال شهر نوفمبر، مشيرة إلى انه سيتم تكثيف الجهود لتنظيم الحملات على مستوي مراكز المحافظة للعمل عل توعيه الطلاب حول طرق تجنب العدوي والحفاظ على التباعد.

وفي دمياط، حذرت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل من دخول المصالح الحكومية ومديريات الخدمات بدون ارتداء الكمامة واتباع التعليمات الصادرة في هذا الشآن، وشددت على الالتزام بالضوابط في وسائل المواصلات والمحال العامة والأسواق تجنبا للاصابه بكورونا، حفاظا على الصحة العامة .

وفى الشرقية، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق ،والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة ،والوقوف على مدي إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه تم ضبط 54 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة، ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

ومن جانبه أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 54 سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020، بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.