شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية بمختلف أنحاء المحافظة، أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حتمية وضرورة تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيقات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلًا عن التأكيد على بذل أقصي الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية وكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة من أجل مواجهة ومنع تفشي وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدة المحافظ، الخميس، بحضور كلا من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والمرور وممثلي كافة الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة تقريرا مصورا عن موقف خطة مديرية الصحة وما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المرض أهم من العلاج.

وأكد المحافظ خلال المؤتمر على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الجهات الحكومية والمدارس وكافة الجهات الخاصة بالتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتأكيد على تنفيد أعمال التطهير والتعقيم والرش بالمطهرات جميع الأماكن بشكل يومي.