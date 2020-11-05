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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة الشهيد يحيي الرافعي يجسدون نموذجا لانتخابات النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أداء أطفال إدارة النزهة التعليمية بمدرسة الشهيد يحيي الرافعي الرسمية لغات ، محاكاة لانتخابات مجلس النواب.
وأثني محمد عطية مدير المديرية التعليمية علي الطلاب
الذين جسدوا نموزج مصغرا من انتخابات مجلس النواب لأطفال رياض الأطفال بالمدرسة،وتعريف الطلبة بأهميةالانتخابات وحث الجميع علي المشاركة واختيار من يمثلنا .
تمت المحاكاة تحت إشراف يحيي حسين مدير عام الإدارة
وصالح ابراهيم مدير المدرسة وفريق رياض الأطفال.
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