شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة السويس» تحتفل بذكرى استشهاد أحد أبطال «التأميم»: «حافظ أسرار القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت هيئة قناة السويس بذكرى استشهاد شوقي خلاف، أحد أبطال عملية تأميم قناة السويس، التي أعلنها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1956.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، إن «شوقي خلاف.. شهيد الواجب وحافظ أسرار القناة، سطر اسمه بحروف من نور كأول شهيد لهيئة قناة السويس، وظل اسمه خالداً رغم رحيل جسده عن عالمنا خلال معركة السويس لتحيا روحه عند بارئها منذ ذلك الوقت آمنة مطمئنة».

كان الصاغ شوقي خلاف قائد سرية الألغام والمفرقعات بسلاح المهندسين على موعد مع القدر ليلعب دوراً مهمًا في تاريخ القناة باعتباره أحد رجال تأميم القناة في السادس والعشرين من يوليو عام 1956 ضمن المجموعة المُكلفة بالسيطرة على منشآت الهيئة الرئيسية ببورسعيد.

لم تلبث وتيرة الأحداث لتقف عند تأميم القناة بل تصاعدت التحديات بإعلان العدوان الثلاثي الغاشم على منطقة القناة في 29 أكتوبر عام 1956.

كان على «خلاف» نفذّ التعليمات التي كُلف بها في صباح يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 1956 ومفادها التوجه إلى بورسعيد لإحضار مستندات مهمة خاصة بهيئة القناة، وبعد أداء مهمته بنجاح وفي طريق العودة إلى القاهرة، تعرض للهجوم في سيارته الخاصة يوم الإثنين الموافق ه نوفمبر لعام 1956 أثناء مغادرته لبورسعيد، ما أسفر عن استشهاده.

وتخليدًا لذكراه أطلقت هيئة قناة السويس اسم الشهيد الراحل على المركز الطبي التابع لها بمحافظة الإسماعيلية، فيما خلدت القوات المسلحة ذكراه بإطلاق اسمه على أحد معسكراتها في الإسماعيلية تقديراً لتضحياته الجليلة.

من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إن «مصر لا تنسي أبنائها وكل من قدم تضحيات من أجلها، والراحل العظيم ساهم في تلك المرحلة الهامة من تاريخ القناة ومصر بدور عظيم مع باقى أبناء الهيئة والقوات المسلحة، لتعبر مصر بسلام بعد قرار التأميم»، مشيرًا إلى أن «اسم الشهيد تم تخليده بإطلاقه على مبنى مركز طبى تابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية.. وكل أبناء المحافظة ومدن القناة يعرفه ويردد اسمه تخليدًا لذكراه»، حسب قوله.