شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في المقدمة.. تعرف على 6 موضوعات بحث عنها المصريون أمس على جوجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الزمالك، عيد الحب، الانتخابات الأمريكية، مسلسل ما وراء الطبيعة Netflix، قرارات مجلس الوزراء اليوم، الطقس اليوم.

يعتبر «جوجل» أكبر محرك بحث في العالم، إذ إن الفارق بينه وبين بقية محركات البحث الاخري شاسعة، إذ يسجل جوجل 67 مليار عملية زيارة شهريا، بحسب إحصاءات «سيميلر ويب».

نستعرض معكم أكبر عمليات بحث حدثت أمس على موقع البحث الشهير «جوجل» في مصر:

الزمالك، في خضم بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم استضاف نادي الزمالك، نادي الرجاء المغربي، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

حصل نادي الزمالك على العديد من التهاني بالصعود إلى نهائي بطولة أبطال أفريقيا لملاقاة النادي الأهلي في المباراة النهائية.

عيد الحب، احتفل المصريون بعيد الحب 4 نوفمبر، حيث زادت عمليات البحث على جوجل بكلمة «عيد الحب» أو يوم الفالنتاين«وفى هذا اليوم يعبر المحبون عن حبهم لبعضهم البعض بإرسال بطاقات عيد الحب، أو إهداء الزهور، أو الحلوى لأحبائهم، والرسائل التليفونية.

ولا توجد رواية مؤكدة ودقيقة تحدد العام الذي ابتدع فيه الاحتفال بعيد الحب حول العالم.

الانتخابات الأمريكية، كثرت عمليات البحث عن آخر أرقام السباق نحو البيت الأبيض، حيث تصدرت الانتخابات الامريكية محركات البحث بعد تصاعد الصراع بين ترامب وبايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

مسلسل ما وراء الطبيعة netflix، نتفليكس تعرض أول مسلسل مصري من إنتاجها، حيث تبدأ منصة البث الرقمي نتفليكس، الخميس، في عرض حلقات مسلسل «ما وراء الطبيعة» أول عمل مصري من إنتاجها، في خطوة كبيرة ضمن استراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق الأوسط.

قرارات مجلس الوزراء اليوم، حيث أصدر مجلس الوزراء اليوم قرارات اقتصادية صعبة وغرامات لمواجهة جائحة كورونا، فحرص المصريون عن البحث عنها.

الطقس اليوم، بعد تقلبات الطقس في هذه الايام، وهبوط الامطار على العديد من المحافظات المصرية منها أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وطوارئ بالصرف الصحي، يبحث المواطنون عن حالة الطقس بشكل يومي تقريبا.