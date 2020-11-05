شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 57 شيكارة تقاوى قمح محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، برئاسة مجدى رياض، وبالتنسيق مع إدارة تموين الشهداء في محافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن تحرير محضر رقم ( ٢٢٢٧ ) جنح أمن دولة طوارئ الشهداء ضد صاحب محل ومخزن مبيدات زراعية بناحية جزيرة الحجر وتم ضبط عدد( ٥٧)شيكارة تقاوي قمح جيزة (١٧١) خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج منافذ بيع وزارة الزراعة وكذا تم ضبط ( ١٢٧٠ ) عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما تم تحرير محضر رقم ( ٢٢٢٨ ) جنح أمن دولة طوارئ الشهداء ضد صاحب محل مبيدات بذات الناحية لحيازته وعرضه مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات، هذا وقد تم تحرير( ٦ ) محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بناحية زاوية الناعورة لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.