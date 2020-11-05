القبض على شخص بتهمة الاستيلاء على مبالغ بدعوى إلحاق لاعبين بأحد الأندية الكبرى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية من ضبط شخص بالمعاش ومقيم بالباجور لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الاشتراك في الألعاب الرياضية بالأندية الكبرى من خلال إيهامهم بعلاقاته بكبار مسؤولى تلك الأندية وقدرته على الحاقهم كلاعبين بها، مقابل مبالغ مالية.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مباحث الأموال العامة بقيام أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، بتقديم بلاغ بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على الحاقه كلاعب كرة قدم بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
أكدت التحريات صحة الواقعة، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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