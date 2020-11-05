شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «نور حياة» تواصل الكشف الطبي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار عملها للأسبوع الرابع على التوالي، لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا.

يأتي ذلك استئنافا لعمل المبادرة عقب توقفها خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد مارس الماضي.

وأجرت، صباح اليوم، قوافل المبادرة الكشف الطبي على المواطنين بحي الأربعين في محافظة السويس، وقرية الميانة بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وقرية ساقية أبوشعره بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وقرية البصارطة بمركز دمياط في محافظة دمياط، ومركز شباب الساحة بمركز سوهاج في محافظة سوهاج.

وتعمل المبادرة منذ إطلاقها في فبراير 2019 في 19 محافظة، وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن قافلة المبادرة تستقبل 250 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، حفاظًا على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء تلقي الخدمة الصحية بالقوافل.

وأضاف أن القوافل تجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج لـ77 ألف و151 مريض، كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألف و18 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألف و81 تلميذًا نظارات طبية بعد اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها، وهي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني، منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة، ومؤسسة راعي مصر، ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة.

في ذات السياق، يتم تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس الابتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20% بين التلاميذ.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.