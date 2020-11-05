شكرا لقرائتكم خبر عن «أسطورة فارس».. الكنيسة تقدم حياة مارجرجس في مسلسل «للكبار فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدكتورة مريم ميشيل، تصوير مسلسل أسطورة فارس، عن حياة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وذلك في إطار تقديم التاريخ المسيحي في أعمال درامية.

ويعد مارجرجس أشهر شهيد مسيحي في العالم، نال اكليل الشهادة في القرن الرابع الميلادي وقت اضطهاد الإمبراطورية الرومانية للديانة المسيحية.

وتدور أحداث المسلسل في خمسة عشر حلقة، تتضمن حياة وعذابات الشهيد العظيم مارجرجس، ويقوم بدرو مارجرجس الفنان أيمن أمير، الذي سبق وقدم شخصية البابا شنودة الثالث في فيلم الراعي، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم بولس عياد، وشكري سيدهم، ووهيب اميل، بمشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة بينهم مارينا عادل، تريزا خلف، ولاء وصفي، مريم عماد، مارلين أيمن، عايدة نبيل.

و يؤلف موسيقي المسلسل الفنان عمانوئيل سعد، والديكور لإيمان فوزي، والمكياج جينو.

راجع المسلسل الانبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وكانت لجنة المصنفات الفنية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الانبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، قد منحت موافقة بالتصوير.

المسلسل تأليف وإخراج الدكتورة مريم ميشيل، التي أكدت أن المسلسل يخضع للتصنيف العمري، ومن المقرر أن يعرض للكبار فقط، بسبب مشاهد العنف والتعذيب لمارجرجس والتي قالت إنها سوف تقدمها بصورة مؤثرة جدا لا تناسب الأطفال وتعبر بصدق عن معاناة الشهيد، التي تقول كتب الكنيسة أن عملية تعذيبه استمرت لسبعة سنوات متتالية.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سبق وقدمت فيلما عن حياة مارجرجس الروماني قام ببطولته الممثل مجدي شكري وإخراجه تيمور سري.

تصوير مسلسل مارجرجس

تصوير مسلسل مارجرجس

تصوير مسلسل مارجرجس

تصوير مسلسل مارجرجس

تصوير مسلسل مارجرجس

تصوير مسلسل مارجرجس

تصوير مسلسل مارجرجس