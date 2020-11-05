شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه «التدخل السريع» بدراسة حالة مواطن يشكو من ضيق الحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، بفحص الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد المواطنين، والذي يشكو فيه من ضيق الحال وتركه منزله منذ 3 أيام بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته.

وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع إلى عنوان المواطن الذي يقيم في منطقة فيصل بالجيزة، حيث تبين إنه يدعى مهاب ع.ح، ويبلغ 36 عامًا، وكان يعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية، وترك عمله منذ 4 أشهر بسبب مرض والده بجلطة في القلب، كما أنه متزوج منذ 9 سنوات، ولديه طفلان، ويعول أيضًا ابن زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ من العمر 25 عامًا، ويحصل على معاش تكافل.

وتبين لفريق التدخل السريع أن الأسرة تعيش في شقة بإيجار شهري يبلغ 400 جنيه، ويحتاج مهاب فرصة عمل، وتجديد بطاقته الشخصية لانتهائها في 2018، فضلا عن طلبه استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لوالده، حتى يتمكن من إجراء تركيب دعامة بالقلب، وكارت الخدمات المتكاملة لابن زوجته.

وقام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لإجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم مساعدات عينية ومساعدة نقدية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالجيزة.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتسهيل استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة لوالده وصرف علاج شهري لابن زوجته، وكذلك تجديد بطاقة الرقم القومي، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وبحث مدى استحقاق الزوجة لمعاش تكافل.