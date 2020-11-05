شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية.. و 4 جهات تزيل آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، تحسنًا نسبيا في حالة الطقس حيث انقشعت السحب المنخفضة والمتوسطة توقف هطول الأمطار فيما ارتفعت درجة الحرارة إلى نحو 26 درجة مئوية مع سطوع الشمس .

وتعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى أمس إلى موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما ادى إلى غرق بعض الشوارع والطرق الرئيسية وارتباك الحركة المرورية بطريقى «الكورنيش» و«أبى قير».

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت على المدينة حوالي 2 مليون متر مكعب، ما يفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي. حيث يوجد 105 آلاف مطبق، و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه.

وواصلت 4 جهات أعمال إزالة آثار موجة الطقس السىء وكسح المياه من شوارع المدينة وهي الأحياء وشركات «الصرف الصحى، المياه، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة»

وفى ذات السياق أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.