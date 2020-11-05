مدير «تعليم الاسماعيلية» يعقد اجتماعاً مع أصحاب ومديري التعليم الخاص (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة بحضور اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و جمال عويضة مدير عام الشئون المالية والإداري و نعمة رؤوف مدير إدارة التعليم الخاص
و تناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة منذ بداية العام الدراسي ،واهم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ضوء مرض الكورونا ،
شدد مدير التعليم خلال الاجتماع على تطبيق القواعد المنظمة التحويلات بين المدارس الخاصة والتجريبية في ظل القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في ذلك الشأن .
كما تناول الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري رقم (٦)والذي ينظم العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة. والذي يتناول حق الطالب في التعليم ،وكذلك المحافظةعلي الحقوق المالية للمدارس الخاصة .
واختتم مدير التعليم على اهمية المتابعة على عمل المدراس الخاصة والحكومية على السواء للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
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