شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الاسماعيلية» يعقد اجتماعاً مع أصحاب ومديري التعليم الخاص (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة بحضور اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و جمال عويضة مدير عام الشئون المالية والإداري و نعمة رؤوف مدير إدارة التعليم الخاص

و تناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة منذ بداية العام الدراسي ،واهم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ضوء مرض الكورونا ،

شدد مدير التعليم خلال الاجتماع على تطبيق القواعد المنظمة التحويلات بين المدارس الخاصة والتجريبية في ظل القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في ذلك الشأن .

كما تناول الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري رقم (٦)والذي ينظم العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة. والذي يتناول حق الطالب في التعليم ،وكذلك المحافظةعلي الحقوق المالية للمدارس الخاصة .

واختتم مدير التعليم على اهمية المتابعة على عمل المدراس الخاصة والحكومية على السواء للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا