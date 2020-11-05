شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، كلا من محمد على عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم منحهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد وجدية خلال فترة التدريب، والتي استمرت لمدة 30 يوما، متمنياً لهم دوام التوفيق، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وتؤهلهم للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال إعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهيلهم على المستوى العلمي والعملي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي خاص لمتدرب البرنامج الرئاسي تحت إشراف نائب المحافظ، وشمل معايشة ميدانية لكل القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات المختلفة بنطاق المحافظة مؤكدًا أن الفريق تمكن من تنفيذ عدد من المشروعات الفردية والجماعية أثناء تواجدهم بالمحافظة، بقطاعات الصحة، والطرق، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، والسياحة.

تكريم

تكريم