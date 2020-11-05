شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التصامن تعلن استخراج بطاقات ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إنه جارى استخراج بطاقات ميزة لما يقرب من 3 مليون ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، ضمن سياسة الدولة الشمول المالى، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.

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وأشارت خلال مؤتمر صحفى، إلى أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا ، لافته إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة وجارى تحويلهم الى برنامج تكافل وكرامة، لافته الى إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق، وأن كبار السن سنشهد لهم قانون واستراتيجية فى القريب العاجل، لافتة إلى أن مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بالفئات الهمشة والفئات تحت خط الفقر.

كانت وزيرة التضامن قد أكدت أن القيادة السياية لديها اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وقد تم إعادة 40 الف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم.