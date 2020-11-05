شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة العثور على هيكل قنبلة خارج المبنى الخلفى لمجلس الدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر عامل نظافة اليوم الخميس الساعة السابعة والربع صباحًا ، علي جسم غريب بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي ، تحديدًا ما بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس "مدخل الجراج " ، وكان مثبت أسفل سلة القمامة ، أثناء تنظيف السلة اشتبه عامل القمامة بجسم غريب وبالاقتراب ارتاب منه ، مما دعاه لإلقائه علي الأرض ، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ .

وعلي الفور حضرت قوات المفرقعات لبحث هذا الجسم الغريب ، وتبين أنه هيكل قنبلة خالي من المتفجرات ، وحضر اللواء طارق مرزوق مدير أمين الجيزة ، واللواء علي شلش حكمدار الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة ، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية