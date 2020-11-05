شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة العريش التعليمية تتفقد عدد من المدارس وتشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت منى أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، يرافقها عز الدين عزازي، وكيل المديرية، عدد من مدارس الإدارة، لمتابعة سير وانتظام الدراسة.

وأكدت «أبوالمعاطي» على انتظام الدراسة في مختلف المدارس على مستوى الإدارة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا.

بدوره، أكد عز عزازي، وكيل المديرية، على تسليم المدارس التي بها لجان انتخابية بعد انتهاء الفترة الثانية، طبقًا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وتعليمات المحافظ.