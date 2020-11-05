«تعليم القاهرة»: 609 لجنة انتخابية بمدارس العاصمة جاهزة لانتخابات البرلمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة تجهيز مدارس المديرية كمقار لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب، وعددها 609 لجنة، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة سابقا.

وشدد عطية عىي مراجعة عوامل الأمن والسلامة، وضرورة تواصل مديري عموم الإدارات مع الأحياء والجهات المعنية للمساهمة في تأمين العملية الانتخابية وانتظام سيرها، مؤكدا على مديري عموم الإدارات ومسؤولي الاتصال السياسي والمعنيين مراجعة جميع المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء والتنسق مع الحي وشركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء في اللجان العامة.

كما شدد على تنفيذ تعليمات محافظ القاهرة والتعليمات المستدامة للانتخابات من توفير كرسى متحرك لكبار السن والتعاون مع الحماية المدنية لتوفير والتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتوفير مياه صالحة للشرب وتجهيز أماكن انتظار الناخبين في أماكن متباعدة والتعاون مع المناطق الطبية والصحة بالإدارات، وتوفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، وتجهيز حجرة مبيت لقوات التأمين (تأمين اللجان وتجهيزها ) ونظافة اللجان وتعقيمها بالتعاون مع رئيس الحى والتنسيق مع كافه الجهات والتعاون للصالح العام والتغلب على أي عقبات.

وشدد عطية على من منع أية تظاهرات احتفالية أمام اللجان وعدم الإدلاء باية تصريحات لوسائل الإعلام بكافة أشكالها سواء بالايجاب أو السلب وعدم الظهور الإعلامي فيما يخص العملية الإعلامية أو التواجد بمقر اللجان أو توجيه العاملين لتأييد شخص معين، مؤكدا أن الجميع على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

تعليم القاهرة :انهاء استعدادات 609 لجنة انتخابية بمدارس العاصمة

تعليم القاهرة :انهاء استعدادات 609 لجنة انتخابية بمدارس العاصمة

تعليم القاهرة :انهاء استعدادات 609 لجنة انتخابية بمدارس العاصمة