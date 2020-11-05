شكرا لقرائتكم خبر عن «نار الحَطبّ».. وسيلة أبناء سيناء للتدفئة في ليال الشتاء الباردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، يلجأ أبناء سيناء إلى النار للتدفئة من برودة الشتاء، حيث يقوم معظم أهالي المحافظة بدوًا وحضرًا بإشعال النار.

ويقول حسن سلامة، الباحث في التراث السيناوي، لـ«المصري اليوم»، إنه «يتم إشعال النار في المقاعد والمنازل للتدفئة وصنع الشاي والقهوة وإعداد الطعام، حيث يتم إشعال النار في مواقد تتنوع ما بين ثابته في وسط المقاعد، ومتحركة في المنازل يتم نقلها من مكان إلى آخر».

وأضاف «سلامة أنه»يتم إشعال النيران عن طريق الحطب الذي يتم تقطيعه من الأشجار صيفًا وتركها لفترة كبيرة حتى تجف، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة وتخزينها لاستخدامها في إشعال النار في الشتاء«، مشيرًا إلى أن»استخدام النيران للتدفئة انتشر بصورة كبيرة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة وسائل التدفئة الحديثة العالية مثل الدفايات الكهربائية«.