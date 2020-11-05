شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم برنامج الغارمين في ختام مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك برنامج الغارمين بمؤسسة «مصر الخير»، في مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب، برعاية جامعة الدول العربية، ووزارتي المالية والتربية والتعليم، في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري واختتم فعالياته اليوم الخميس، وذلك في إطار الخطة التسويقية لمنتجات الغارمين، والمشاركة بمنتجاتهم في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية.

ونظم قطاع الغارمين بمؤسسة «مصر الخير» جناحًا على هامش فعاليات المؤتمر تتضمن أهم منتجات إنتاج مصانع أبيس بمحافظة الإسكندرية للسجاد اليدوي ومصنع أطفيح للكليم بمحافظة الجيزة، والتي لاقت قبولا واستحسانا كبيرين من جانب المشاركين في المؤتمر، كما تم تكريم برنامج الغارمين على جهوده في التمكين الاقتصادي وإقامة المشروعات للغارمين والغارمات، وتسلم الدرع المؤتمر عماد عبدالله ،مدير الشؤون القانونية ببرنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، وسلمه الدكتورة هدى يسي، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب.

من ناحيته قال عماد عبدالله ،مدير برنامج الغارمين، إن التمكين الاقتصادي لم يكن مجرد شعار لبرنامج الغارمين ولكنه كان مبدأ وعقيدة لتحويل حياة من فك كربهم من الاحتياج إلى الاكتفاء ثم العطاء، حيث تم تطبيقه على أرض الواقع، فبدأنا مع الغارمين بتوفير مشروعات فردية، ثم تطور الأمر بإقامة مشروعات مجمعة، وبعدها تم افتتاح مصنع للسجاد اليدوي والكليم، ومع كل قطرة عرق، كبر الحلم وأصبح هناك 5 مصانع للسجاد اليدوي والكليم بقرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، كما تم إنشاء مصنع بأطفيح بمحافظة الجيزة، ونحلم بأن يكون لدينا مصنعا أو أكثر بكل محافظة.

وأكد أن كل قطعة من إنتاج الغارمين والغارمات سواء كانت سجاد أو كليم أو إكسسوارات، هي قطعة فنية، لها حكاية كبيرة، فكل سجادة أو كليم وراءها حركة نول، وكل نول خفف وجع، وأزال ألم، وكان بداية مشوار جديد كله أمل للعديد من سيدات تحولن من غارمات إلى منتجات، يعزفن بأصابعهن وأيديهن على كل نول قصة نجاح وفلاح وحرية وحياة كريمة تحفظ لهن كرامتهن، وتوفر لهن دخل ثابت يعينهن على مصاعب الحياة، كما يحفظن بإنتاجهن على صناعة السجاد اليدوي التي كانت تشتهر بها مصر وتحتل بها المرتبة الأولى على العالم، ويعيدن لها الحياة بعد أن كادت أن تندثر».

وأشار إلى أن مؤسسة «مصر الخير»، منذ تأسيسها رفعت شعار «تنمية الإنسان..مهمتنا الأساسية»، ولهذا سعت لتنمية مواردها بعمل كيانات اقتصادية لضمان استدامة المشروعات التي تهدف للارتقاء بالمرأة المصرية وإنقاذها بتعليمها حرفة صناعة الكليم، وتوفير الخامات المحلية، وتدريبها على العمل بها، من خلال إحياء التراث المصري في «صناعة الكليم التي تميزت بها مصر عبر تاريخها»، فضلا عن الاستعانة بالعلم الحديث في تطويع الماضي ليناسب الحاضر ليصبح جزءا منه، كى يمكن استغلال المنتج وبيعه، بما يحقق الارتقاء لكل سيدة كانت تعانى «الحاجة والفقر»، ونقلها من مرحلة الكفاف إلى الكفاية والكفاءة.

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تكريم برنامج الغارمين في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

تكريم برنامج الغارمين في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

تكريم برنامج الغارمين في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

تكريم برنامج الغارمين في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي