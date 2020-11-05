شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: الاستثمار في العنصر البشري أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشؤون القانونية وادارات تنفيذ الاحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وادارة الأصول بإدارات التخطيط وأملاك الدولة والايرادات ولجان حصر الأصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وادارت الاعلام وادارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة إضافة إلى دورة في اللغة الانجليزية.

يستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين في المحليات.

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، لخميس، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الاداء، مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

وشدد «شعراوي» على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم، موضحاً أن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها، حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.