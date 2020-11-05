شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرقية»: جار تنفيذ ٨ مشروعات صرف صحي بمركز منيا القمح بـ٩٠١ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه جاري تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 901 مليون جنيه بمركز ومدينة منيا القمح.

وأوضح «قابيل» أن تلك المشروعات شملت إنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقرية سنهوا بتكلفة 28 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقريتي التلين والقبة بتكلفة 55 مليون جنيه، وإنشاء محطتي رفع صرف صحي بشلشلمون بتكلفة 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية كريده بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بقريتي السعديين والنعامنه وتوابعهما بتكلفة 360 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الميمونة بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العزيزية بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد، لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحي بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.