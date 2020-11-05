شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الإسماعيلية» يتابع حملة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للمرحلة الإبتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى واصل الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، متابعته أعمال حملة الأنيميا والسمنه والتقزم، يرافقة إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وسماح أحمد منسق عام الحملة بالمديرية.

وقال «خلف» إن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحله الابتدائية.

و قام مدير التعليم بزيارة مدرسة ٢٤ أكتوبر الابتدائية بحضور الدكتور أحمد بركات مدير التأمين الصحي فرع الإسماعيلية، والدكتورة فاطمة جعفر منسق عام الحمله بهيئه التأمين الصحي.

وأكد على أن المبادرة تشمل ٣٦٢ مدرسه ابتدائية، وذلك للكشف على حوالي 200 ألف طالب وطالبه من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس، من خلال قياس الوزن والطول ونسبه الهيموجلبين بالدم، حيث يتم تحويا الحالات الإيجابيه لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج والمتابعه لتلك الحالات، حيث إنه تم الدفع بعدد ٢٥ فريق طبي لفحص طلاب مدارس الحضر، ويقوم بالفحص هيئة التأمين الصحي بالإضافة إلى ٣٠ فريق طبي لفحص طلاب مدارس الريف وتقوم بالفحص مديرية الصحة.