شكرا لقرائتكم خبر عن «نور الدين» يهنئ جامعة كفرالشيخ بمركزها في تصنيف «يو إس نيوز الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ تلقى اهتمام من الدولة والقيادة السياسية، لما تتميز به من ربط التعليم بسوق العمل، إضافة إلى أنها جامعة صديقة للبيئة للمساحة الخضراء الكبيرة التي تتميز بها، وتضم كوكبة من العلماء والأساتذة والعاملين.

وقدم المحافظ التهنئة للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وكل العاملين بها والطلاب وكذلك أهالي المحافظة، لإدراج جامعة كفرالشيخ للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل 1100 جامعة عالميا في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي U.S.News لعام 2021 وسط أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة على مستوى العالم، حيث احتلت الجامعة المركز 1056 عالميا و37 إفريقيا و12 محليا ويجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج 19 جامعة مصرية حكومية وخاصة في هذا التصنيف.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة والجامعة في كافة المجالات والاستشارات، وتنظيم قوافل خدمية تخدم أهالينا بالمحافظة سواء طبية أو غيرها، وتضم مستشفى من أفضل المستشفيات الجامعية ،وسوف تضاف خدمات طبية متميزة للأهالي بإنشاء مستشفى الطوارئ والأورام.