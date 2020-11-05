شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تشديد الإجراءات الصحية بالأماكن الحكومية حفاظاً على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية في المستشفيات والمدارس والأماكن الحكومية، ومواقف النقل الجماعي بالمحافظة، لحماية الوطن والمصريين، وذلك في إطار إجراءات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وشدد «نور الدين» على ضرورة ارتداء الكمامات في المدارس، مؤكداً أن «المحافظة تعمل على تعقيم وتطهير المركبات التي تأتي لهم من محافظات أخرى، ويجب على المواطن أن يحمي نفسه وأسرته وبلده بالتزامه بالإجراءات الاحترازية»، مؤكداً أنه لا يوجد تصاعد في أعداد الإصابات بالمحافظة، لكنهم يحرصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث زيادة في عدد الحالات المصابة.

وقال المحافظ إنه يشيد بالتزام الطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية بالاجراءات الاحترازية، موجها الشكر للعاملين بالتربية والتعليم بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأولياء الأمور لحرصهم على ارتداء الطلاب الكمامات والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، داعيا الله أن يحفظ أبناء الوطن.