شكرا لقرائتكم خبر عن «روساتوم» تطلق مسابقة عالمية في العلوم النووية (تفاصيل الاشتراك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة روساتوم الروسية فتح باب التقديم لمسابقة العلوم النووية في يوم 10 نوفمبر لمدة 24 ساعة، ويأتي ذلك احتفالاً باليوم العالمي للعلوم والذكرى السنوية ال 75 للصناعة النووية الروسية. يتضمن الاختبار 25 سؤالاً يتم طرحهم على جميع المشاركين، حيث تعمل على تقييم معرفة المشاركين من خلال طرح العديد من الأسئلة التي تبدأ من كيفية الحصول على الذهب من الزئبق وتصل الى مقارنة الطاقة الشمسية والطاقة النووية.

وستقوم الشركة بإطلاق المسابقة بإحدى عشر لغة مختلفة لتناسب جميع المشاركين في مختلف أنحاء العالم، حيث سيحصل المشاركون على شهادة رقمية فور اجتياز الاختبار، ويمكن للمشاركين ان يتقدموا بالاشتراك في المسابقة من خلال الرابط: http://quiz.myfuture.energy/en

وفي هذا الإطار، دعت شركة روساتوم الخبراء النوويين من العلماء وأساتذة الجامعات والعاملين في المنظمات الدولية للمشاركة في هذه المسابقة من خلال شرح الإجابات الصحيحة وتوضيح الحقائق العلمية الغير منتشرة، لتسمح المسابقة باختبار مدى معرفة الافراد، علاوة على زيادة الوعي بمعلومات جديدة عن الطاقة النووية.

كما تعمل المسابقة على تسليط الضوء حول أهمية التقنيات النووية بجانب إبراز دور الطاقة النووية في الحفاظ على البيئة المحيطة. ويتكون العالم من مجموعة من الذرات، بدايةً من أصغر المخلوقات وصولاً إلى الكواكب التي تتكون من هذه الجسيمات الأساسية.

كما ستوفر روساتوم خبير متخصص لكل لغة مشاركة في المسابقة، حيث ستشهد المسابقة مشاركة كل من جون ليندبرج -الخبير النووي لدى الجمعية النووية العالمية (WNA) في المملكة المتحدة وإيجور زاديبا-محاضر ومهندس الجامعة الوطنية للبحوث النووية MEPhI في روسيا.

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