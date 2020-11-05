مع بدء «الصمت الانتخابي».. رفع لافتات الدعاية من أمام اللجان الانتخابية بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل رؤساء المدن في القليوبية تنفيذ قرار اللجنه العليا للانتخابات بالصمت الانتخابي بالمقرات الانتخابية الموجودة بالمدن، حيث قاد اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بمجلس المدينة إزالة اللافتات للمرشحين من أمام المقرات الانتخابية بالمدينة ومصادرة كافة الإعلانات. وفي طوخ قاد أحمد الوزيري حملة لرفع كافة اللافتات من أمام اللجان، كما تفقد اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينه شبين المقرات الانتخابية بدائرة الوحده، والتأكد من جاهزيتها، وتلاحظ أثناء الزياره بأن المقرات الانتخابية جاهزه تماما للعمليه الانتخابية. وشدد «الوزيري» على العمل ليل نهار لتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع مقار اللجان الانتخابية بكافة المدارس والاهتمام بالنظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل اللجان الانتخابية ومحيط المقار الانتخابية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. مصادرة اللافتات امام اللجان الانتخابية فى القليوبية مصادرة اللافتات امام اللجان الانتخابية فى القليوبية مصادرة اللافتات امام اللجان الانتخابية فى القليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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