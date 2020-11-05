شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء الاستعدادات لبدء الحملة القومية ضد «الطفيليات المعوية» لتلاميذ المدارس في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، أن الإدارة الصحية بسفاجا، برئاسة الدكتور مصطفى فوزي، أنهت استعداداتها لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات لتلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ضد الطفيليات المعوية.

وأوضحت رئيس المدينة أنه سوف يتم إرسال فرق طبية من الإدارة الصحية إلى المدارس الابتدائية لتجريع الطلاب بعقار المبندازول، ما يستهدف نحو مليون تلميذ على مستوى الجمهورية من تلاميذ المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020- 2021، والمقرر تنفيذها في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى فوزي إلى أن هدف الحملة هو خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، حيث يتم ذلك بتجريع التلاميذ بجرعة واحدة من أقراص المبندازول.

وناشد مدير الإدارة الصحية بسفاجا أولياء الأمور عدم إعطاء الأطفال أي دواء يحتوي على المادة الفعالة المبندازول، مثل فلاجيل وأمريزول أو أي بديل لهما، وذلك قبل ميعاد الحملة بيوم، وبعد تجريع التلميذ بأسبوع. وطالب أولياء الأمور بأنه في حالة وجود أي استفسارات يُرجي التوجه إلى الإدارة الصحية بسفاجا.