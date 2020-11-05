شكرا لقرائتكم خبر عن «زارعة المنوفية»: تطهير 41 كيلو من «المساقي الخصوصية» خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم تطهير مسافة طولية بلغت (41) كيلو و(450) متر من المساقي الخصوصية خلال شهر أكتوبر 2020.

وأضاف «الجمل» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الرى للأراضى المنزرعة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن عملية التطهير شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز أشمون بناحية البرانية- شنشور- سبك الأحد- رملة الإنجب- طليا بمجموع أطوال ( 11.300 كم )، ومركز الشهداء بناحية ساحل الجوابر- بندر الشهداء بطول (8) كم، ومركز تلا بناحية كفر الشيخ شحاته- بمم- طبلوها بمجموع أطوال (14.850) كم، وكذا مركز بركة السبع بناحية هورين بمجموع أطوال (5.300) كم، ومركز شبين الكوم بناحية بتبس بمجموع أطوال (2) كم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحى المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.