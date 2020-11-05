مركز سقارة يحتفل بانتهاء ٤ دورات تدريبية لـ ٩٥ من العاملين بالمحافظات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بإنتهاء فعاليات4 دورات تدريبية، استفاد منها 95 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات ضمت الترجمة الصحفية باللغة الانجليزية لإدارات الاعلام والعلاقات العامة والترجمة الصحفية والبوابات الالكترونية والتى ينظمها المركز للمرة الأولى، إضافة إلى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور ودورة اساسيات التحول الرقمي.

بدوره شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة الإستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم، موضحاً أن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها، حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

مركز سقارة يحتفل بانتهاء ٤ دورات تدريبية ل ٩٥ من العاملين بالمحافظات

مركز سقارة يحتفل بانتهاء ٤ دورات تدريبية ل ٩٥ من العاملين بالمحافظات

مركز سقارة يحتفل بانتهاء ٤ دورات تدريبية ل ٩٥ من العاملين بالمحافظات