شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات البطل الأولمبي على ملاعب استاد بنها الرياضي الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق فاعليات اختبارات الموهبة والبطل الأوليمبي لعام 2020 /2021 في العاب القوى لمواليد 2009 /2010 على ملاعب استاد بنها الرياضي في الواحده ظهر غدا الجمعة. يطلق المشروع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ويتمتع اللاعبين بالحصول على شنطة ملابس رياضية مع مرتب شهري. تأتي الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اختبارات البطل الأولمبي على ملاعب استاد بنها الرياضي الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.