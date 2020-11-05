شكرا لقرائتكم خبر عن رغم بدء الصمت الانتخابي.. المرشحون لـ«النواب» بشمال سيناء يواصلون جولاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم عدد من المرشحين لمجلس النواب بشمال سيناء بجولات انتخابية على المقاعد والدواوين الخاصة بالعائلات والقبائل، برغم الصمت الانتخابي.

كما واصل عدد من المرشحين توزيع الملصقات والدعاية الخاصة بهم من قمصان مكتوب عليها اسم ورمز المرشح وأقلام وعدد من الهدايا التذكارية الأخرى.

ويتنافس على مقعد الدائرة الأولى بشمال سيناء والتي تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش، رفح، والشيخ زويد 19 مرشحًا حزبيًا ومستقلًا، بينما يتنافس على المقعد المخصص للدائرة الثانية والتي تضم أقسام الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبدورمانة 12 مرشحًا حزبيًا ومستقلًا.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.